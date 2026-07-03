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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Яхтсменка из Воткинска взяла золото на «Поволжской регате»

15:20, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Яхтсменка из Воткинска взяла золото на «Поволжской регате»
15:20, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Удмуртия\n#Самарская область\n#соревнования\n#спорт\n#яхта\n#медаль
Источник фото: ИИ
43
0

Она стала лучшей в классе яхт «Ракета 270».

Тольятти. Самарская область. Жительница Удмуртии стала призёром Всероссийской «Поволжской регаты» (18+). Об этом сообщается в соцсетях Академии парусного спорта Воткинска.

Регата прошла с 25 июня по 1 июля на акватории Куйбышевского водохранилища (Жигулёвского моря) в Тольятти. В соревнованиях участвовали 640 яхтсменов из 34 регионов России.

Удмуртию представила команда из 9 юных спортсменов, которые живут в Воткинске и Ижевске. Некоторые ребята впервые участвовали в таких серьезных стартах.

Спортсменка из Воткинска София Гущина завоевала золотую медаль в классе яхт «Ракета 270» среди девушек до 18 лет. Она обошла участниц из Тольятти и Казани. 

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15:20, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Удмуртия\n#Самарская область\n#соревнования\n#спорт\n#яхта\n#медаль