Тольятти. Самарская область. Жительница Удмуртии стала призёром Всероссийской «Поволжской регаты» (18+). Об этом сообщается в соцсетях Академии парусного спорта Воткинска.

Регата прошла с 25 июня по 1 июля на акватории Куйбышевского водохранилища (Жигулёвского моря) в Тольятти. В соревнованиях участвовали 640 яхтсменов из 34 регионов России.

Удмуртию представила команда из 9 юных спортсменов, которые живут в Воткинске и Ижевске. Некоторые ребята впервые участвовали в таких серьезных стартах.

Спортсменка из Воткинска София Гущина завоевала золотую медаль в классе яхт «Ракета 270» среди девушек до 18 лет. Она обошла участниц из Тольятти и Казани.