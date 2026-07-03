Ижевск. Удмуртия. До +30 градусов ожидается в предстоящие выходные в Удмуртии. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

4 и 5 июля в регионе установится жаркая погода. Ночью в субботу столбик термометра покажет +13...+18 градусов по Цельсию, а днём он поднимется до +23...+28 градусов. В ночь на воскресенье ожидается +11...+16 градусов, днём воздух прогреется до +25…+30 градусов.

Местами в выходные пройдут локальные кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Ночью в понедельник температура воздуха окажется в пределах +15...+20 градусов, а днём ожидается +24...+30 градусов. В большинстве районов пройдут дожди разной интенсивности, местами возникнут грозы.

По предварительным данным, в середине следующей недели существенных осадков не ожидается.