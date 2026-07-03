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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В выходные в Удмуртии воздух прогреется до +30 градусов

14:35, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В выходные в Удмуртии воздух прогреется до +30 градусов
14:35, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
2
0
#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#тепло\n#дожди
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Местами пройдут дожди.

Ижевск. Удмуртия. До +30 градусов ожидается в предстоящие выходные в Удмуртии. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

4 и 5 июля в регионе установится жаркая погода. Ночью в субботу столбик термометра покажет +13...+18 градусов по Цельсию, а днём он поднимется до +23...+28 градусов. В ночь на воскресенье ожидается +11...+16 градусов, днём воздух прогреется до +25…+30 градусов.

Местами в выходные пройдут локальные кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Ночью в понедельник температура воздуха окажется в пределах +15...+20 градусов, а днём ожидается +24...+30 градусов. В большинстве районов пройдут дожди разной интенсивности, местами возникнут грозы.

По предварительным данным, в середине следующей недели существенных осадков не ожидается. 

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14:35, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
2
0
#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#тепло\n#дожди