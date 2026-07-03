Ижевск. Удмуртия. Два дня на участках федеральной дороги Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток» будут идти ремонтные работы. Об этом сообщает Миндортранс Удмуртии.

3 июля дорожники будут работать на участке от развязки Западного обхода Ижевска в сторону Якшур-Бодьи. Подрядчик завершит замену изношенных слоев асфальта.

На 4 июля ремонт запланирован на участке от развязки Западного обхода Ижевска в сторону села Большая Венья, имеется в виду стык региональной и федеральной дорог. Здесь специалисты заменят верхние слои асфальтобетона.

На эти два дня на участках организовали реверсивное движение транспорта. На месте работают регулировщики, а также установлены предупреждающие дорожные знаки.