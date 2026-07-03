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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На два дня на федеральной трассе около Ижевска организовали реверсивное движение транспорта

11:54, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На два дня на федеральной трассе около Ижевска организовали реверсивное движение транспорта
11:54, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#ремонт дорог
Источник фото: ИИ
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На участках обновляют асфальт.

Ижевск. Удмуртия. Два дня на участках федеральной дороги Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток» будут идти ремонтные работы. Об этом сообщает Миндортранс Удмуртии.

3 июля дорожники будут работать на участке от развязки Западного обхода Ижевска в сторону Якшур-Бодьи. Подрядчик завершит замену изношенных слоев асфальта.

На 4 июля ремонт запланирован на участке от развязки Западного обхода Ижевска в сторону села Большая Венья, имеется в виду стык региональной и федеральной дорог. Здесь специалисты заменят верхние слои асфальтобетона.

На эти два дня на участках организовали реверсивное движение транспорта. На месте работают регулировщики, а также установлены предупреждающие дорожные знаки. 

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11:54, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ремонт дорог