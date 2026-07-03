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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Каждый час на заправках Удмуртии около 6-10 человек пытаются залить бензин в канистры

11:26, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Каждый час на заправках Удмуртии около 6-10 человек пытаются залить бензин в канистры
11:26, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#бензин
Источник фото: скриншот видео Романа Ефимова
129
0

Сейчас в регионе работает большинство автозаправочных станций трёх крупных топливных компаний.

Ижевск. Удмуртия. На заправках Удмуртии за час дружинники фиксируют 6-10 попыток «заправки» канистр. Об этом в своих соцсетях рассказал премьер-министр республики Роман Ефимов.

Напомним, что 2 июля было решено на время вывести на заправки региона народных дружинников, чтобы они контролировали запрет на налив бензина в канистры. Выяснилось, что люди совершают такие попытки каждый час, и на замечания дружинников все реагируют по-разному, некоторые начинают скандалить.

Также 2 июля на штабе с топливными компаниями выяснилось, что сложности с поступлением бензовозов есть только у одной топливной компании. Утром 3 июля в регионе работают большинство АЗС трёх крупных сетей. Четвёртая сеть наращивает объёмы поставок.

Очереди на заправках до сих пор есть, но они меньше, чем в начале недели.

«Друзья, мы понимаем ваши переживания, но временно заправляться можно только в бак. Я благодарю всех, кто не поддался панике, вы сильно помогли нам на этапе сложной работы с логистикой. Проблемы еще есть, но уверен, что вместе мы с ними справимся», — заявил Роман Ефимов. 

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11:26, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#бензин