Ижевск. Удмуртия. На заправках Удмуртии за час дружинники фиксируют 6-10 попыток «заправки» канистр. Об этом в своих соцсетях рассказал премьер-министр республики Роман Ефимов.

Напомним, что 2 июля было решено на время вывести на заправки региона народных дружинников, чтобы они контролировали запрет на налив бензина в канистры. Выяснилось, что люди совершают такие попытки каждый час, и на замечания дружинников все реагируют по-разному, некоторые начинают скандалить.

Также 2 июля на штабе с топливными компаниями выяснилось, что сложности с поступлением бензовозов есть только у одной топливной компании. Утром 3 июля в регионе работают большинство АЗС трёх крупных сетей. Четвёртая сеть наращивает объёмы поставок.

Очереди на заправках до сих пор есть, но они меньше, чем в начале недели.

«Друзья, мы понимаем ваши переживания, но временно заправляться можно только в бак. Я благодарю всех, кто не поддался панике, вы сильно помогли нам на этапе сложной работы с логистикой. Проблемы еще есть, но уверен, что вместе мы с ними справимся», — заявил Роман Ефимов.