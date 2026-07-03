Сарапул. Удмуртия. СК России отреагировал на обращение о нарушении прав пенсионерки из Сарапула при переселении из многоквартирного дома. Обращение поступило в приёмную Александра Бастрыкина «ВКонтакте», сообщает Следком.

Многоквартирный дом 1950-х годов постройки долгое время находится в непригодном для жизни состоянии: неисправное отопление, отсутствие воды и канализации, прогнившая крыша. Несколько лет назад здание признали аварийным, но новое жильё женщине не предоставили. По плану, расселение этого дома запланировано на 2032–2036 годы. Обращение пенсионерки в другие инстанции не дало результата.

По данному факту в Удмуртии расследуется уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Рустаму Тугушеву ускорить расследование и доложить о ходе работ по обеспечению жильцов аварийных домов благоустроенным жильём.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, уголовное дело о переселении из аварийного дома в Сарапуле ведётся с декабря 2025, ранее глава СКР поручал предоставить доклад.