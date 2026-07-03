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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На трассе «Игра-Глазов» в Балезинском районе обновили 10 км дороги

09:50, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На трассе «Игра-Глазов» в Балезинском районе обновили 10 км дороги
09:50, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Балезинский район\n#ремонт дорог\n#нацпроект\n#Удмуртия
Источник фото: vk.com/igorasabin
61
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Комиссия во время приёмки не сделала замечаний.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе дорожники завершили ремонт участка трассы «Игра-Глазов». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Данная дорога входит в опорную сеть региона и связывает Удмуртию с соседней Кировской областью. В 2025 году на трассе «Игра-Глазов» отремонтировали 10 км дороги в Глазовском районе, а в 2026 году ещё четыре участка общей протяженностью 10 км обновили в Балезинском районе.

Подрядчик «ДСК «Лидер» отфрезеровал старое покрытие, уложил 22 тыс. т нового асфальта, отсыпал и укрепил обочины, обустроил 90 погонных метров тротуаров, установил новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Также рабочие «с нуля» построили две остановки у села Пыбья и ещё две остановки привели в порядок у Балезино. Ко всем подвели пешеходные дорожки. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«У поворота на Балезино уже есть освещение, но в следующем году линию электропередачи дополнят и доведут до остановочных пунктов. То есть здесь работает комплексный подход. И могу сказать, что все дороги, которые проходят по нацпроекту, соответствуют современным требованиям», — заявил заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

Отмечается, что используемые материалы и взятые керны прошли лабораторный контроль. Комиссия с участием сотрудников ГАИ, подрядчика и членов Народного фронта замечаний к качеству отремонтированного участка не выявила. А местные жители порадовались, что были учтены их пожелания по обустройству перекрёстка.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов обозначил ремонт дорог одним из приоритетов правительства региона на 2026 год. В результате в текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» должны отремонтировать 60 дорог. Восемь объектов уже сданы, сейчас работы ведутся на 40 участках дорог.

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09:50, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Балезинский район\n#ремонт дорог\n#нацпроект\n#Удмуртия