Ижевск. Удмуртия. Первые партии свежих арбузов из Казахстана прибыли в Удмуртию. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

29 июня сотрудники ведомства проконтролировали ввоз 43,25 т свежих арбузов из азиатской страны. По результатам лабораторного анализа карантинных вредных организмов во ввезённой продукции не обнаружено.

В Россельхознадзоре отметили, что эта партия первая в этом году. За аналогичный период 2025 года прямой ввоз бахчевых культур в регион из Казахстана не осуществлялся.