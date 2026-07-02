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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Первая партия арбузов из Казахстана прибыла в Удмуртию

15:40, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Первая партия арбузов из Казахстана прибыла в Удмуртию
15:40, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#Удмуртия\n#Казахстан\n#арбузы
Источник фото: ИИ
36
0

43 тонны спелых плодов прошли карантинное исследование.

Ижевск. Удмуртия. Первые партии свежих арбузов из Казахстана прибыли в Удмуртию. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

29 июня сотрудники ведомства проконтролировали ввоз 43,25 т свежих арбузов из азиатской страны. По результатам лабораторного анализа карантинных вредных организмов во ввезённой продукции не обнаружено. 

В Россельхознадзоре отметили, что эта партия первая в этом году. За аналогичный период 2025 года прямой ввоз бахчевых культур в регион из Казахстана не осуществлялся.

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15:40, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#Удмуртия\n#Казахстан\n#арбузы