Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил иск «Газпром межрегионгаз Ижевск» к теплоснабжающей организации Воткинска на 5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» потребовало взыскать с МУП «ТеплоСервис», одной из основных теплоснабжающих организаций Воткинска, 5 млн рублей. Ранее региональный поставщик газа подал иск в Арбитражный суд УР на признание воткинской теплоснабжающей организации банкротом.

Отмечается, что с прошлого года теплоснабжающая организация перестала вносить регулярные платежи за потреблённый газ, накопив задолженность в 43 млн рублей.

«Сегодня МУП «ТеплоСервис» входит в десятку самых крупных должников среди теплоснабжающих организаций Удмуртии. Лидерами в антирейтинге по расчётам с газовой компании остаются теплоснабжающие организации из Сарапула, Можги, Воткинского, Вавожского, Камбарского, Ярского районов. С начала года региональная компания подала в суды 22 исковых заявления о взыскании задолженности за газ с теплоснабжающих организаций на сумму более 800 млн руб., суд удовлетворил исковые заявления на 522 млн руб.»,— отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин.