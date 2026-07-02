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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Автомобилисты Ижевска продолжили набирать бензин в канистры

09:10, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Автомобилисты Ижевска продолжили набирать бензин в канистры
09:10, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
173
0
#Ижевск\n#бензин
Источник фото: ИИ
173
0

Официальных запретов в Удмуртии пока не ввели.

Ижевск. Удмуртия. Члены Общественной палаты Удмуртии провели очередной объезд заправок Ижевска. Об этом сообщается в соцсетях организации.

«Поставка топлива идёт, бензовозы работают, транспорт ходит. В целом люди с пониманием относятся к ситуации с топливом, большое недовольство высказывают в отношении водителей с канистрами. Такие случаи создают дополнительную нагрузку на очередь. В канистры набирают ту часть топлива, которой тоже могли заправиться другие жители республики», — отмечают общественники.

Напомним, ранее премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов заявил, что набирать бензин в канистры помимо бензобака в машине запрещено. Но официального запрета правительство республики так и не выпустило.

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09:10, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
173
0
#Ижевск\n#бензин