Ижевск. Удмуртия. Члены Общественной палаты Удмуртии провели очередной объезд заправок Ижевска. Об этом сообщается в соцсетях организации.

«Поставка топлива идёт, бензовозы работают, транспорт ходит. В целом люди с пониманием относятся к ситуации с топливом, большое недовольство высказывают в отношении водителей с канистрами. Такие случаи создают дополнительную нагрузку на очередь. В канистры набирают ту часть топлива, которой тоже могли заправиться другие жители республики», — отмечают общественники.

Напомним, ранее премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов заявил, что набирать бензин в канистры помимо бензобака в машине запрещено. Но официального запрета правительство республики так и не выпустило.