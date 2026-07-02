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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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У деревни Кестым в Удмуртии полностью открыли движение по путепроводу после ремонта

09:40, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
У деревни Кестым в Удмуртии полностью открыли движение по путепроводу после ремонта
09:40, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Балезинский район\n#Кестым\n#путепроводы\n#ремонт мостов
Источник фото: администрация Балезинского района УР
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Теперь по мосту над «железкой» в деревню вновь исправно будет ходить автобус.

Кестым. Удмуртия. В Балезинском районе Удмуртии ввели в эксплуатацию путепровод над железной дорогой у деревни Кестым. Об этом в соцсетях рассказал глава района Юрий Новойдарский.

«30 июня стало важным днём для жителей деревни Кестым. После ремонта введён в эксплуатацию путепровод. Событие №1 для местных жителей и водителей транзитного транспорта. Цикл ремонтных работ полностью завершён. Движение открыто. Для пассажиров в привычном режиме заработал автобусный маршрут», — ответил глава района.

Напомним, реверсивное движение запустили по путепроводу в конце января. Само капитальное обновление объекта начали в июне 2025 года.

Также напомним, что данный участок дороги является частью масштабного ремонта трассы «Игра – Глазов».

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09:40, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
70
0
#Балезинский район\n#Кестым\n#путепроводы\n#ремонт мостов