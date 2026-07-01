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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За неделю в Удмуртии клещи покусали ещё 600 человек

16:10, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За неделю в Удмуртии клещи покусали ещё 600 человек
16:10, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
174
0
#Удмуртия\n#клещи\n#укусы\n#заболевание
Источник фото: ИА «Сусанин»
174
0

С начала года уже зафиксировано 9400 укушенных.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года в Удмуртии клещи покусали 9400 жителей, в числе которых более двух тысяч детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Только за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 600 случаев присасывания кровососов. Насекомые присасывались в лесной зоне, на лесополосе, на территориях СНТ и личных хозяйств, в местах отдыха и на кладбищах.

Наиболее высокие показатели зарегистрированы в Дебёсском, Кезском и Юкаменском районах.

На лабораторные исследования отдали более 7 тыс. кровососов. Выяснилось, что 61 клещ переносит возбудителей клещевого вирусного энцефалита, а 2547 клещей — возбудителей клещевого боррелиоза. 

Клещевым вирусным энцефалитом уже заразились 13 жителей Удмуртии, а клещевым боррелиозом — 18 человек. 

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16:10, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
174
0
#Удмуртия\n#клещи\n#укусы\n#заболевание