Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года в Удмуртии клещи покусали 9400 жителей, в числе которых более двух тысяч детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Только за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 600 случаев присасывания кровососов. Насекомые присасывались в лесной зоне, на лесополосе, на территориях СНТ и личных хозяйств, в местах отдыха и на кладбищах.

Наиболее высокие показатели зарегистрированы в Дебёсском, Кезском и Юкаменском районах.

На лабораторные исследования отдали более 7 тыс. кровососов. Выяснилось, что 61 клещ переносит возбудителей клещевого вирусного энцефалита, а 2547 клещей — возбудителей клещевого боррелиоза.

Клещевым вирусным энцефалитом уже заразились 13 жителей Удмуртии, а клещевым боррелиозом — 18 человек.