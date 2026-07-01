С начала года уже зафиксировано 9400 укушенных.
Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года в Удмуртии клещи покусали 9400 жителей, в числе которых более двух тысяч детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.
Только за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 600 случаев присасывания кровососов. Насекомые присасывались в лесной зоне, на лесополосе, на территориях СНТ и личных хозяйств, в местах отдыха и на кладбищах.
Наиболее высокие показатели зарегистрированы в Дебёсском, Кезском и Юкаменском районах.
На лабораторные исследования отдали более 7 тыс. кровососов. Выяснилось, что 61 клещ переносит возбудителей клещевого вирусного энцефалита, а 2547 клещей — возбудителей клещевого боррелиоза.
Клещевым вирусным энцефалитом уже заразились 13 жителей Удмуртии, а клещевым боррелиозом — 18 человек.
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