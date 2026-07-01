Ижевск. Удмуртия. Между Ижевском и Краснодаром вновь начали летать самолёты. Об этом сообщает АО «Ижавиа».

Напомним, что раньше рейс Ижевск-Краснодар выполняла авиакомпания «Red Wings» («Красные крылья»). Но в 2022 году, в целях безопасности, Росавиация решила временно прекратить полёты в ряд городов России. Авиасообщение между Ижевском и Краснодаром приостановили до 2 марта, но затем запланированный на 3 марта рейс также отменили. В связи с продлением ограничений, самолёты между данными городами больше не летали.

В мае 2026 года подведомственная Росавиации Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации заявила, что ранее выпущенное извещение о невозможности полётов на Юг России отменено.

Теперь, спустя четыре года, 1 июля из аэропорта Ижевска первый самолёт улетел в Краснодар. В текущем сезоне рейсы будет выполнять авиакомпания «Азимут».

Из Ижевска в Краснодар можно будет улететь по средам и субботам. Из аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова самолёт вылетает в 09:15, а приземляется в Международном аэропорту Краснодара имени Екатерины II («Пашковский») в 12:05. Рейсы будут осуществляться до 24 октября.

Из Краснодара в Ижевск можно будет улететь по вторникам и пятницам по 23 октября. Из аэропорта «Пашковский» судно вылетает в 17:40 и приземляется в Ижевске в 22:30.

Отмечается, что полная загрузка борта авиакомпании «Азимут» говорит о популярности данного направления.