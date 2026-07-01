Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии многодетные семьи теперь могут получить новую единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает Госсовет Удмуртии.

Напомним, что в декабре 2025 года депутаты Госсовета Удмуртии внесли изменения в региональный закон «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Корректировки внесли для введения новой альтернативной меры поддержки многодетных семей — единовременной выплаты в размере 150 тыс. рублей, которую нужно потратить на улучшение жилищных условий.

1 июля данные изменения вступили в силу.

«Это расширяет возможности выбора: теперь те, кто отказывается от бесплатного земельного участка и других льгот, связанных с жильём, смогут получить финансовую помощь. Воспользоваться выплатой в Удмуртии смогут более 2200 семей», — заявил председатель Госсовета УР Владимир Невоструев.