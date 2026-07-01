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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Премьер-министр Удмуртии заявил о запрете налива бензина в канистры

09:55, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Премьер-министр Удмуртии заявил о запрете налива бензина в канистры
09:55, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
256
0
#Удмуртия\n#Роман Ефимов\n#бензин
Источник фото: ИИ
256
0

Но официально подобного документа власти республики пока не опубликовали.

Ижевск. Удмуртия. Официально ограничений на продажу бензина в Удмуртии пока нет. RTVI посчитал, что власти официально ввели лимит на топливо уже в почти 30 регионах России.

Так, в Крыму и Севастополе действует полный запрет на продажу бензина. В Белгородской области официально больше не продают АИ-95 на заправках «Газпромнефти». В Брянской и Курской областях лимитов по объёму нет, но власти официально запретили наливать бензин в канистры.

Из ближайших соседей Удмуртии ограничения ввели лишь в Башкирии, где разрешено заправлять по 30 литров на одну машину.

На официальном портале руководства Удмуртской Республики пока нет опубликованных документов на тему лимитирования горючего для частных потребителей. При этом утром 1 июля премьер-министр республики Роман Ефимов выпустил видеообращение, где заявил о запрете налива в канистры.

«Друзья, я снова прошу вас заправляться по необходимости. И напоминаю, что набирать топливо в канистры запрещено. Бензовозов вдвое больше, машин такое же количество. При этом расход на заправках не соответствует ни количеству авто, ни среднему потреблению», — сказал председатель правительства региона.

Он также напомнил гражданам про «ситуацию с запасами гречки».

«Мы вместе прошли уже немало сложных моментов. И с этим точно справимся сообща, вместе», — подытожил Ефимов.

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09:55, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
256
0
#Удмуртия\n#Роман Ефимов\n#бензин