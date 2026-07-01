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Новое муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоцентр» создали в Сарапульском районе

09:50, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Новое муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоцентр» создали в Сарапульском районе
09:50, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Сарапульский район\n#удмрутия\n#коммунальные платежи
Источник фото: ИИ
62
0

Вскоре жители начнут получать платёжки за коммунальные услуги от этого предприятия.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе появилось новое муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоцентр». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Айдар Шарафутдинов.

Офис предприятия расположился в селе Сигаево на улице Лермонтова, 36. Сейчас администрация района передаёт МУП «Теплоэнергоцентр» муниципальное имущество.

Вскоре жители начнут получать платёжки за коммунальные услуги от нового предприятия. Поэтому местных жителей просят обратить внимание на смену организации, чтобы платёжка не стала неожиданностью. 

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09:50, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Сарапульский район\n#удмрутия\n#коммунальные платежи