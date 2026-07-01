Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе появилось новое муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоцентр». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Айдар Шарафутдинов.

Офис предприятия расположился в селе Сигаево на улице Лермонтова, 36. Сейчас администрация района передаёт МУП «Теплоэнергоцентр» муниципальное имущество.

Вскоре жители начнут получать платёжки за коммунальные услуги от нового предприятия. Поэтому местных жителей просят обратить внимание на смену организации, чтобы платёжка не стала неожиданностью.