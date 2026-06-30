Сарапул. Удмуртия. Конструктор по сбору уменьшенной копии сарапульского наличника появился на маркетплейсах.

Сарапул — это старинный купеческий город, расположенный на берегу реки Кама в Удмуртии. В нём сохранилось много старинных домов, например, дом купца П. Т. Корешева, дом бывшего городского главы П. А. Башенина и дача купца Н. Ф. Барабанщикова. Многие дома отреставрированы и являются объектами культурного наследия, и многие из них имеют красивые резные наличники.

Одна из компаний по производству деревянных конструкторов выпустила серию наборов для творчества по сборке наличников деревянных домов купеческих городов. И осенью 2025 года в серию попал сарапульский наличник.

3D-модель наличника нужно собрать из более 40 деталей, а потом раскрасить. В собранном варианте он достигает размера 21×35 см.

Напомним, что в 2025 году на набережной Сарапула появилась инсталляция из наличников.