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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На маркетплейсах появился деревянный конструктор по сбору сарапульского наличника

17:20, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На маркетплейсах появился деревянный конструктор по сбору сарапульского наличника
17:20, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
39
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#история
Источник фото: ИИ
39
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Его можно не только, собрать, но и раскрасить.

Сарапул. Удмуртия. Конструктор по сбору уменьшенной копии сарапульского наличника появился на маркетплейсах.

Сарапул — это старинный купеческий город, расположенный на берегу реки Кама в Удмуртии. В нём сохранилось много старинных домов, например, дом купца П. Т. Корешева, дом бывшего городского главы П. А. Башенина и дача купца Н. Ф. Барабанщикова. Многие дома отреставрированы и являются объектами культурного наследия, и многие из них имеют красивые резные наличники.

Одна из компаний по производству деревянных конструкторов выпустила серию наборов для творчества по сборке наличников деревянных домов купеческих городов. И осенью 2025 года в серию попал сарапульский наличник.

3D-модель наличника нужно собрать из более 40 деталей, а потом раскрасить. В собранном варианте он достигает размера 21×35 см. 

Напомним, что в 2025 году на набережной Сарапула появилась инсталляция из наличников

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17:20, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#история