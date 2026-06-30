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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава СК России потребовал доклад по делу о разрушенной дороге в деревне Базаны в Удмуртии

16:15, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Глава СК России потребовал доклад по делу о разрушенной дороге в деревне Базаны в Удмуртии
16:15, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Балезинский район\n#Удмуртия\n#дорога\n#разрушения\n#Следственный комитет
Источник фото: ИА «Сусанин»
45
0

Дорога давно разрушилась из-за частой перевозки грузов.

Балезино. Удмуртия. Глава СК России потребовал доложить ему о результатах расследования дела о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в деревне Базаны Балезинского района. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Ранее житель Удмуртии в соцсети «ВКонтакте» направил обращение председателю СК России Александру Бастрыкину. Он рассказал, что дорога до деревни Базаны уже долгое время находится в непригодном состоянии. Из-за того, что по ней постоянно ездят грузовики местного деревообрабатывающего предприятия, покрытие разрушилось, а также дорогу не расчищают от древесины и иных отходов.

В результате местные жители не могут беспрепятственно доехать до медицинских и социальных учреждений, проезд автомобилей экстренных служб также затруднён. Обращения жителей деревни в компетентные органы не дали результата.

По данному факту в следственном управлении СК России по Удмуртии возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву позднее доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. 

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16:15, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Балезинский район\n#Удмуртия\n#дорога\n#разрушения\n#Следственный комитет