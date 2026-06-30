Балезино. Удмуртия. Глава СК России потребовал доложить ему о результатах расследования дела о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в деревне Базаны Балезинского района. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Ранее житель Удмуртии в соцсети «ВКонтакте» направил обращение председателю СК России Александру Бастрыкину. Он рассказал, что дорога до деревни Базаны уже долгое время находится в непригодном состоянии. Из-за того, что по ней постоянно ездят грузовики местного деревообрабатывающего предприятия, покрытие разрушилось, а также дорогу не расчищают от древесины и иных отходов.

В результате местные жители не могут беспрепятственно доехать до медицинских и социальных учреждений, проезд автомобилей экстренных служб также затруднён. Обращения жителей деревни в компетентные органы не дали результата.

По данному факту в следственном управлении СК России по Удмуртии возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву позднее доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.