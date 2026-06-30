Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска задержали по подозрению в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 36-летний ранее судимый ижевчанин в пьяном состоянии выбросил свою собаку из окна 9 этажа. Пёс скончался от полученных травм.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 245 УК России («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель»). Подозреваемого задержали и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.