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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске задержали мужчину, выбросившего собаку из окна 9 этажа

14:09, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске задержали мужчину, выбросившего собаку из окна 9 этажа
14:09, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#собаки\n#уголовное дело\n#жестокое обращение с животными
Источник фото: ИИ
217
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Животное погибло.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска задержали по подозрению в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 36-летний ранее судимый ижевчанин в пьяном состоянии выбросил свою собаку из окна 9 этажа. Пёс скончался от полученных травм.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 245 УК России («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель»). Подозреваемого задержали и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет. 

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14:09, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#собаки\n#уголовное дело\n#жестокое обращение с животными