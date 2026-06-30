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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Почти 500 жителей Удмуртии погибли при несчастных случаях с начала 2026 года

12:56, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Почти 500 жителей Удмуртии погибли при несчастных случаях с начала 2026 года
12:56, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
8
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#Удмуртия\n#смерть\n#несчастный случай\n#ДТП\n#алкоголь
Источник фото: ИИ
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Большинство из них погибли в ДТП.

Ижевск. Удмуртия. За 5 месяцев 2026 года в Удмуртии от внешних причин погибли почти 500 человек. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Внешними причинами считаются несчастные случаи, такие как аварии, случайные отравления, утопления, падения, переохлаждения, пожары, бытовые травмы и другое.

Отмечается, что число погибших от внешних причин в текущем году меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Чаще всего люди умирали в результате ДТП. Согласно данным Госавтоинспекции Удмуртии, в 2026 году в регионе зарегистрировали 626 аварий с пострадавшими, в них погиб 61 человек, ещё 778 получили травмы.

Также нередко люди гибнут из-за невнимательности, алкогольного опьянения или пренебрежения простыми правилами безопасности.

«Даже небольшая доза алкоголя снижает координацию движений, скорость реакций и контроль, что приводит к множеству несчастных случаев. В итоге жертвами могут стать люди, которые сами алкоголь не употребляли. Лучше не рисковать и не садиться за руль даже при минимальной дозе алкоголя», — отметила врач-нарколог Республиканского наркодиспансера Светлана Блинова. 

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12:56, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
8
0
#Удмуртия\n#смерть\n#несчастный случай\n#ДТП\n#алкоголь