Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Общественная палата Удмуртии предложила создать горячую линию с актуальной информацией о работающих АЗС

10:16, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Общественная палата Удмуртии предложила создать горячую линию с актуальной информацией о работающих АЗС
10:16, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
204
0
#Удмуртия\n#топливо\n#заправки\n#горячая линия
Источник фото: ИА «Сусанин»
204
0

Также на ней можно будет узнать о возможных перебоях с топливом.

Ижевск. Удмуртия. Общественная палата Удмуртии предложила создать горячую линию, на которой можно будет узнать о работающих заправках, где есть бензин. Об этом сообщается в соцсетях палаты.

Общественники направили соответствующее письмо в Министерство промышленности и торговли Удмуртии. Они просят министерство оперативно информировать граждан о ситуации и рассмотреть возможность создания горячей линии с актуальной информацией о работающих АЗС, режиме их работы, ограничениях и возможных перебоях с топливом.

Также члены Общественной палаты объехали 12 заправочных станций. Они удостоверились, что на заправках есть очереди. 

«Видим, что многие на АЗС привозят 2-3 канистры, что, действительно, создаёт и очередь, и повышенный расход», — отметили в Общественной палате Удмуртии. 

Жителям региона напоминают, что ситуацию контролирует руководство страны и республики. Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов лично информирует о предпринимаемых мерах в решении вопроса. 

Водителей в Удмуртии призывают не создавать ажиотаж при заправке бензином, так как уже сейчас потребление бензина на АЗС в регионе выросло на 50%

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:16, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
204
0
#Удмуртия\n#топливо\n#заправки\n#горячая линия