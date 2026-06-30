Ижевск. Удмуртия. Общественная палата Удмуртии предложила создать горячую линию, на которой можно будет узнать о работающих заправках, где есть бензин. Об этом сообщается в соцсетях палаты.

Общественники направили соответствующее письмо в Министерство промышленности и торговли Удмуртии. Они просят министерство оперативно информировать граждан о ситуации и рассмотреть возможность создания горячей линии с актуальной информацией о работающих АЗС, режиме их работы, ограничениях и возможных перебоях с топливом.

Также члены Общественной палаты объехали 12 заправочных станций. Они удостоверились, что на заправках есть очереди.

«Видим, что многие на АЗС привозят 2-3 канистры, что, действительно, создаёт и очередь, и повышенный расход», — отметили в Общественной палате Удмуртии.

Жителям региона напоминают, что ситуацию контролирует руководство страны и республики. Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов лично информирует о предпринимаемых мерах в решении вопроса.

Водителей в Удмуртии призывают не создавать ажиотаж при заправке бензином, так как уже сейчас потребление бензина на АЗС в регионе выросло на 50%.