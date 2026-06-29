Воткинск. Удмуртия. В рыбхозе «Пихтовка» приостановили заготовку корма для животных. Об этом сообщается в соцсетях предприятия.

Такое решение было принято в результате повышения цен на топливо. Если на лугах и полях работу техники можно приостановить, то на фермах топливо и бензин нужно ежечасно. Скоро нужно убирать зерновые культуры, а осенью предстоит перевозить рыбу.

«Ситуация с топливом складывается очень тяжело. Цены на него выросли почти в два раза: если недавно закупали через торги за 80 рублей килограмм, сейчас выставляют цены за 138 рублей, но не дают гарантий поставки в необходимых объемах. У нас на заготовку кормов, включая кукурузу и сено, требуется более 100 тонн топлива. Мы уже взяли кредит на 10 миллионов рублей, закупили 100 тонн топлива и 22 тонны бензина — почти все израсходовали. Но даже это не решает проблему, ведь полевым работам еще нет края, а цены просто неподъемны», — рассказал замдиректора рыбхоза «Пихтовка» Виталий Иванов.

Из-за дождей остатки скошенной травы остались в валках на небольших участках. На сегодняшний день в рыбхозе успели заложить кормом три хранилища объемом 6238 т. Животные не останутся голодными, им хватит этого и запасов прошлых лет. Планируется, что зеленую массу даст второй укос, а также осенью скосят кукурузу для заготовки корма.

Положение ухудшает падение закупочной цены на молоко.

«Сейчас на переработку мы сдаём молоко-сырье по 30 рублей за литр, что уже равно себестоимости производства. Спад цен на молоко в совокупности с ростом затрат значительно уменьшает рентабельность производства. <...> Положение очень тяжёлое и непростое. <...> Тем временем на фермах 1309 голов крупного рогатого скота, включая 626 дойных коров, живут в ожидании вкусных кормов и надлежащего ухода. И они не спрашивают о кризисе и не вникают в общую экономическую ситуацию, свою работу они исполняют верно, производя свыше 400 тонн молока за месяц...», — заявил Виталий Иванов.

Напомним, что ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поручил правительству региона создать меры поддержки для сельхозпроизводителей, чтобы поддержать их в нынешней ситуации.