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В Удмуртии капремонт моста через реку Сива идёт с опережением графика

17:30, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии капремонт моста через реку Сива идёт с опережением графика
17:30, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#мост\n#капремонт
Источник фото: vk.com/denisrusskih87
63
0

Дорожники уже заасфальтировали вторую полосу.

Воткинск. Удмуртия. Капремонт Гавриловского моста в Воткинском районе идёт с опережением графика. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал и. о. главы Воткинского района Денис Русских.

Напомним, что работы стартовали ещё в 2022 году, но так как подрядчик не соблюдал сроки, контракт был расторгнут. Ремонт возобновили лишь летом 2025 года.

Строители уже укрепили опоры и установили на них ледорезы, а также смонтировали 48 новых железобетонных балок. В марте 2026 года по мосту запустили рабочее движение.

В настоящий момент дорожники укладывают новое покрытие и уже заасфальтировали две полосы. Работы ведутся с опережением графика. В августе мост планируют полностью ввести в эксплуатацию. 

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17:30, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#мост\n#капремонт