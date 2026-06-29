Воткинск. Удмуртия. Капремонт Гавриловского моста в Воткинском районе идёт с опережением графика. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал и. о. главы Воткинского района Денис Русских.

Напомним, что работы стартовали ещё в 2022 году, но так как подрядчик не соблюдал сроки, контракт был расторгнут. Ремонт возобновили лишь летом 2025 года.

Строители уже укрепили опоры и установили на них ледорезы, а также смонтировали 48 новых железобетонных балок. В марте 2026 года по мосту запустили рабочее движение.

В настоящий момент дорожники укладывают новое покрытие и уже заасфальтировали две полосы. Работы ведутся с опережением графика. В августе мост планируют полностью ввести в эксплуатацию.