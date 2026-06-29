Глазов. Удмуртия. В Глазове идёт обследование русла реки Сыга, которая вышла из берегов. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Напомним, что в минувшие выходные в Глазове выпало 91% от месячной нормы осадков. В результате речка Сыга вышла из берегов и локально подтопила территории в Западном посёлке.

Утром 29 июня спасатели Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС вместе с жителями и сотрудниками администрации обследовали зоны подтопления. В трёх домах по улице Гоголя они подняли мебель и вынесли документы. Жители данных домов отказались от эвакуации в пункт временного размещения.

В 09:30 29 июня спасатели начали проверять русло реки Сыгинка до выхода русла реки Чепца. В настоящий момент работы не прекращаются, также попутно пятеро специалистов очищают русло от мусора и выявляют наиболее сильные заторы. Спасатели ведут совместную работу со службами муниципалитета и продолжают мониторинг обстановки.