Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе продолжают рассматривать заявления местных жителей, чьё имущество пострадало во время майского урагана. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Юрий Новойдарский.

Напомним, что 27 мая в Балезинском районе прошёл ураган. Более 500 жителей района, чьим домовладениям стихия нанесла урон, обратились в администрацию. Они написали заявления на получение материальной помощи.

Комиссия уже отработала 224 заявления. В их числе были рассмотрены 33 обращения, которые прислали родственники участников СВО. Ещё 298 заявлений планируется рассмотреть в ближайшее время.