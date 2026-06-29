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В Балезинском районе рассмотрели почти 50% заявлений жителей, пострадавших во время майского урагана

15:32, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Балезинском районе рассмотрели почти 50% заявлений жителей, пострадавших во время майского урагана
15:32, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Балезинский район\n#Удмуртия\n#пострадавшие\n#ущерб
Источник фото: vk.com (Юрий Новойдарский)
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В их числе было 33 обращения от родственников бойцов СВО.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе продолжают рассматривать заявления местных жителей, чьё имущество пострадало во время майского урагана. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Юрий Новойдарский. 

Напомним, что 27 мая в Балезинском районе прошёл ураган. Более 500 жителей района, чьим домовладениям стихия нанесла урон, обратились в администрацию. Они написали заявления на получение материальной помощи. 

Комиссия уже отработала 224 заявления. В их числе были рассмотрены 33 обращения, которые прислали родственники участников СВО. Ещё 298 заявлений планируется рассмотреть в ближайшее время. 

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15:32, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Балезинский район\n#Удмуртия\n#пострадавшие\n#ущерб