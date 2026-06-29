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Компания выплатит 160 тысяч рублей работнику, который получил травму при ремонте дороги в Удмуртии

12:50, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Компания выплатит 160 тысяч рублей работнику, который получил травму при ремонте дороги в Удмуртии
12:50, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#травма\n#штраф
Источник фото: ИА «Сусанин»
14
0

Мужчину не обеспечили средствами индивидуальной защиты и не рассказали ему о рисках.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе организация заплатит штраф за производственную травму сотрудника. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Ранее прокуратура по факту обращения работника провела проверку. Выяснилось, что при ремонте дороги мужчина получил производственную травму. Отмечается, что сотрудник не проходил медосмотр, не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, а также ему не рассказали о профессиональных рисках и проекте производства работ.

Организацию привлекли к административной ответственности по статье 5.27.1 КоАП России («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда»). Юрлицо обязали выплатить штраф 160 тыс. рублей. 

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12:50, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#травма\n#штраф