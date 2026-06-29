Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе организация заплатит штраф за производственную травму сотрудника. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Ранее прокуратура по факту обращения работника провела проверку. Выяснилось, что при ремонте дороги мужчина получил производственную травму. Отмечается, что сотрудник не проходил медосмотр, не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, а также ему не рассказали о профессиональных рисках и проекте производства работ.

Организацию привлекли к административной ответственности по статье 5.27.1 КоАП России («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда»). Юрлицо обязали выплатить штраф 160 тыс. рублей.