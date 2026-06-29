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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На неделе в Удмуртии потеплеет до +26 градусов

12:07, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На неделе в Удмуртии потеплеет до +26 градусов
12:07, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#дожди\n#тепло
Источник фото: ИА «Сусанин»
23
0

Неделя ожидается дождливой.

Ижевск. Удмуртия. На текущей неделе в Удмуртии воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

Ночью 30 июня столбик термометра покажет +13…+18 градусов по Цельсию, днём он поднимется до +18…+23 градусов. Установится ветреная погода. Осадки преимущественно выпадут в восточных и южных районах, на севере и северо-западе Удмуртии дожди маловероятны.

В первый день июля ожидается +13…+18 градусов тепла, а днём до +20…+25 градусов. Пройдут локальные и кратковременные дожди разной интенсивности, местами возможны грозы.

Ночью 2 июля температура воздуха окажется в пределах +12…+17 градусов, днём потеплеет до +20…+25 градусов. Ночью в пятницу будет +10…+15 градусов, днём воздух прогреется до +21…+26 градусов. В эти дни сохранятся локальные и кратковременные дожди, но интенсивность осадков снизится.

На протяжении всей недели в отдельных районах может возникнуть туман. В выходные дни температура воздуха существенно не изменится. 

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12:07, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#дожди\n#тепло