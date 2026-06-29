Ижевск. Удмуртия. На текущей неделе в Удмуртии воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью 30 июня столбик термометра покажет +13…+18 градусов по Цельсию, днём он поднимется до +18…+23 градусов. Установится ветреная погода. Осадки преимущественно выпадут в восточных и южных районах, на севере и северо-западе Удмуртии дожди маловероятны.

В первый день июля ожидается +13…+18 градусов тепла, а днём до +20…+25 градусов. Пройдут локальные и кратковременные дожди разной интенсивности, местами возможны грозы.

Ночью 2 июля температура воздуха окажется в пределах +12…+17 градусов, днём потеплеет до +20…+25 градусов. Ночью в пятницу будет +10…+15 градусов, днём воздух прогреется до +21…+26 градусов. В эти дни сохранятся локальные и кратковременные дожди, но интенсивность осадков снизится.

На протяжении всей недели в отдельных районах может возникнуть туман. В выходные дни температура воздуха существенно не изменится.