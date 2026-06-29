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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Мужская команда из Удмуртии взяла серебро на Суперфинале ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов

10:30, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Мужская команда из Удмуртии взяла серебро на Суперфинале ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов
10:30, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Удмуртия\n#студенты\n#спорт\n#соревнования\n#баскетбол\n#медали
Источник фото: ИИ
17
0

Спортсмены проиграли последний матч со счётом 9:4.

Ижевск. Удмуртия. Команда Удмуртии стала призёром Суперфинала ПФО по баскетболу 3х3 среди обучающихся высших учебных заведений (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Суперфинал ПФО по баскетболу 3х3 прошёл с 25 по 28 июня в Перми. За медали боролись 28 сильнейших команд из всех регионов округа.

Удмуртию в суперфинале представили мужская и женская команда УдГАУ, которые прошли региональный отбор. Трое баскетболистов из Удмуртии играли вместе весь турнир, без замен, и в последнем матче уступили команде из Республики Марий Эл со счётом 9:4. В итоге мужская команда из Удмуртии стала серебряным призёром соревнований. 

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10:30, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Удмуртия\n#студенты\n#спорт\n#соревнования\n#баскетбол\n#медали