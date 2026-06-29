Глазов. Удмуртия. В минувшие выходные в Глазове выпала почти месячная норма осадков — 91%. Данные собирали на метеостанции «Глазов» с 19:00 26 июня до 19:00 28 июня. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

27 и 28 июня продолжительные дожди прошли в большинстве районов. Большинство осадков выпало на севере республики.

На метеостанции «Дебёсы» выпало 80% осадков от нормы — 55,8 мм. В Селтах зафиксировали 53 мм осадков — 76% от нормы, в Игре выпало 40 мм осадков — 53% от нормы, в Воткинске — 26,3 мм (41%), в Ижевске — 16,6 мм (27%), а в Сарапуле — 7,3 мм (11%).

В юго-западной части Удмуртии дожди были не настолько интенсивные. В Можге выпало 3,6 мм осадков, что составляет 5% от климатической нормы.

Напомним, что из-за обильных дождей в Глазове река Сыга вышла из берегов.