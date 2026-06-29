Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению и размещению агитационных материалов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2026 году.
Настоящий прайс-лист опубликован в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Все услуги предоставляются на равных условиях всем кандидатам и избирательным объединениям.
Настоящий прайс-лист опубликован в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Все услуги предоставляются на равных условиях всем кандидатам и избирательным объединениям.
1. Новостной портал информационного агентства «Сусанин» (сетевое издание)
1.1. Интернет-баннеры (сквозные: мобильная + десктопная версии, пакетом)
Цена указана за 100 000 показов (7-10 дней), руб. с НДС 5%
*Производство интернет-баннера: от 5 000 руб. (конечная цена зависит от ТЗ).*
1.2. Публикации (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)
1.3. Посты в социальных сетях, размещение (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)
1.4. Производство и журналистика (цены указаны в руб. с НДС 5%)
2. Видеоэкраны в общественных местах (г. Ижевск и Завьяловский район)
2.1. Видеоэкраны по сферам (горизонтальные, цена за 1 экран/мес — 3 360 руб., кроме отдельно оговоренных) цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала
2.2. Торговые центры (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)
2.3. Кинотеатры, БЦ, ОЦ, РЦ, строймаркеты (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)
2.4. Аэропорт (международный терминал, Завьяловский район) цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала
2.5. Медиафасады (наружная реклама) (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)
3. Экобоксы (рекламные конструкции в подъездах жилых домов)
Общее количество экобоксов по районам:
- Первомайский район — 327
- Индустриальный район — 232
- Октябрьский район — 223
- Устиновский район — 220
- Ленинский район — 141
- Завьяловский район — 27
ИТОГО: 1170 экобоксов
Стоимость печати и размещения на 4 недели (руб. с НДС 5%):
- Формат А3 (600×300 мм) — 600 руб./шт.
- Формат А2 (600×900 мм) — 1 476 руб./шт.
Условие: возможен выбор домов только по вашему округу.
Полный поадресный перечень домов (с указанием года постройки и района) предоставляется по запросу.
4. Сити-борды
Стандартные условия на все конструкции:
- Печать баннера 3х6м — 3 800 руб.
- Монтаж наружной рекламы — 4 000 руб.
Перечень адресов (сторона А — 30 000 руб./мес, сторона Б — 25 500 руб./мес) цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала:
Условия размещения политической агитации:
1. Все услуги предоставляются на равных условиях всем кандидатам и избирательным объединениям.
2. Оплата производится в рублях РФ с учётом НДС 5%.
3. Очерёдность предоставления услуг определяется по факту поступления заявок и оплаты.
Полные прайс-листы с детальными техническими требованиями и примерами размещены в редакции и предоставляются по запросу.
Рекламораспространитель:
ИП Макаров Сергей Николаевич
ИНН 183303067740
Контакты:
(3412) 77-01-17
reklama@komos-media.ru
Данный документ является официальным уведомлением о стоимости услуг и опубликован в соответствии с требованиями избирательного законодательства РФ.
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