Настоящий прайс-лист опубликован в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Все услуги предоставляются на равных условиях всем кандидатам и избирательным объединениям.

Настоящий прайс-лист опубликован в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Все услуги предоставляются на равных условиях всем кандидатам и избирательным объединениям.

1. Новостной портал информационного агентства «Сусанин» (сетевое издание)

1.1. Интернет-баннеры (сквозные: мобильная + десктопная версии, пакетом)

Цена указана за 100 000 показов (7-10 дней), руб. с НДС 5%

*Производство интернет-баннера: от 5 000 руб. (конечная цена зависит от ТЗ).*

1.2. Публикации (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)

1.3. Посты в социальных сетях, размещение (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)

1.4. Производство и журналистика (цены указаны в руб. с НДС 5%)

2. Видеоэкраны в общественных местах (г. Ижевск и Завьяловский район)

2.1. Видеоэкраны по сферам (горизонтальные, цена за 1 экран/мес — 3 360 руб., кроме отдельно оговоренных) цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала

2.2. Торговые центры (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)

2.3. Кинотеатры, БЦ, ОЦ, РЦ, строймаркеты (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)

2.4. Аэропорт (международный терминал, Завьяловский район) цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала

2.5. Медиафасады (наружная реклама) (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)

3. Экобоксы (рекламные конструкции в подъездах жилых домов)

Общее количество экобоксов по районам:

- Первомайский район — 327

- Индустриальный район — 232

- Октябрьский район — 223

- Устиновский район — 220

- Ленинский район — 141

- Завьяловский район — 27

ИТОГО: 1170 экобоксов



Стоимость печати и размещения на 4 недели (руб. с НДС 5%):

- Формат А3 (600×300 мм) — 600 руб./шт.

- Формат А2 (600×900 мм) — 1 476 руб./шт.



Условие: возможен выбор домов только по вашему округу.



Полный поадресный перечень домов (с указанием года постройки и района) предоставляется по запросу.

4. Сити-борды

Стандартные условия на все конструкции:

- Печать баннера 3х6м — 3 800 руб.

- Монтаж наружной рекламы — 4 000 руб.

Перечень адресов (сторона А — 30 000 руб./мес, сторона Б — 25 500 руб./мес) цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала:

Условия размещения политической агитации:

1. Все услуги предоставляются на равных условиях всем кандидатам и избирательным объединениям.

2. Оплата производится в рублях РФ с учётом НДС 5%.

3. Очерёдность предоставления услуг определяется по факту поступления заявок и оплаты.



Полные прайс-листы с детальными техническими требованиями и примерами размещены в редакции и предоставляются по запросу.

Рекламораспространитель:

ИП Макаров Сергей Николаевич

ИНН 183303067740

Контакты:

(3412) 77-01-17

reklama@komos-media.ru



Данный документ является официальным уведомлением о стоимости услуг и опубликован в соответствии с требованиями избирательного законодательства РФ.