Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Данные о стоимости размещения предвыборной агитации от ИП Макаров Сергей Николаевич

11:46, 29 июня, 2026
Данные о стоимости размещения предвыборной агитации от ИП Макаров Сергей Николаевич
11:46, 29 июня, 2026
32
0
#Удмуртия\n#выборы
Источник фото: ИА «Сусанин»
32
0

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению и размещению агитационных материалов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2026 году.

Настоящий прайс-лист опубликован в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Все услуги предоставляются на равных условиях всем кандидатам и избирательным объединениям.

Настоящий прайс-лист опубликован в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Все услуги предоставляются на равных условиях всем кандидатам и избирательным объединениям.

1. Новостной портал информационного агентства «Сусанин» (сетевое издание)

1.1. Интернет-баннеры (сквозные: мобильная + десктопная версии, пакетом)
Цена указана за 100 000 показов (7-10 дней), руб. с НДС 5%

*Производство интернет-баннера: от 5 000 руб. (конечная цена зависит от ТЗ).*

1.2. Публикации (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)

1.3. Посты в социальных сетях, размещение (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)

1.4. Производство и журналистика (цены указаны в руб. с НДС 5%)

2. Видеоэкраны в общественных местах (г. Ижевск и Завьяловский район)

2.1. Видеоэкраны по сферам (горизонтальные, цена за 1 экран/мес — 3 360 руб., кроме отдельно оговоренных) цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала

2.2. Торговые центры (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)

2.3. Кинотеатры, БЦ, ОЦ, РЦ, строймаркеты (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)

2.4. Аэропорт (международный терминал, Завьяловский район) цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала

2.5. Медиафасады (наружная реклама) (цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала)

3. Экобоксы (рекламные конструкции в подъездах жилых домов) 

Общее количество экобоксов по районам:

- Первомайский район — 327
- Индустриальный район — 232
- Октябрьский район — 223
- Устиновский район — 220
- Ленинский район — 141
- Завьяловский район — 27
  ИТОГО: 1170 экобоксов

Стоимость печати и размещения на 4 недели (руб. с НДС 5%):

- Формат А3 (600×300 мм) — 600 руб./шт.
- Формат А2 (600×900 мм) — 1 476 руб./шт.

Условие: возможен выбор домов только по вашему округу.

Полный поадресный перечень домов (с указанием года постройки и района) предоставляется по запросу.

4. Сити-борды

Стандартные условия на все конструкции:

- Печать баннера 3х6м — 3 800 руб.
- Монтаж наружной рекламы — 4 000 руб.

Перечень адресов (сторона А — 30 000 руб./мес, сторона Б — 25 500 руб./мес) цены указаны в руб. с НДС 5% без учета создания материала:

Условия размещения политической агитации:

1. Все услуги предоставляются на равных условиях всем кандидатам и избирательным объединениям.
2. Оплата производится в рублях РФ с учётом НДС 5%.
3. Очерёдность предоставления услуг определяется по факту поступления заявок и оплаты.

Полные прайс-листы с детальными техническими требованиями и примерами размещены в редакции и предоставляются по запросу.
Рекламораспространитель:
ИП Макаров Сергей Николаевич
ИНН 183303067740

Контакты:
(3412) 77-01-17
reklama@komos-media.ru

Данный документ является официальным уведомлением о стоимости услуг и опубликован в соответствии с требованиями избирательного законодательства РФ.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:46, 29 июня, 2026
32
0
#Удмуртия\n#выборы