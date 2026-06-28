Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии призвал водителей республики потерпеть и назвал нехватку бензина на заправках региона ажиотажным спросом. Роман Ефимов записал видеообращение и поделился им в соцсетях.

«Друзья, видим все ваши обращения и знаем ситуацию на АЗС республики в разрезе каждой станции. Мы на постоянной связи с представителями топливных компаний. Что мы имеем сейчас: сбой в логистике, на который наложился повышенный спрос. К этим выходным расход бензина на наших АЗС превысил 23% по отношению к этим же датам прошлого года. Рост ажиотажный», — заявил председатель правительства региона.

Он заверил, что логистические трудности временные, с ними столкнулись многие регионы, но проблема решается.

«Да, на неё нужно время. Задача номер один — обеспечить топливом наши экстренные службы. Что мы и сделали. В республику частично уже пришли, частично в пути — дополнительные бензовозы. Ещё раз подчеркну, вместе с поставщиками мы занимается этим ежедневно. Просьба к жителям республики не создавать искусственный ажиотаж. Мы видим все видео с заливом в несколько канистр», — призвал премьер-министр.

Он также сообщил, что для исключения фактов необоснованного роста стоимости топлива налажено оперативное взаимодействие с УФАС.