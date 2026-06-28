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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Водителей в Удмуртии призвали не создавать ажиотаж при заправке бензином

20:35, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Водителей в Удмуртии призвали не создавать ажиотаж при заправке бензином
20:35, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
59
0
#Удмуртия\n#Роман Ефимов\n#цены на бензин\n#бензин
Источник фото: ИА «Сусанин»
59
0

Премьер-министр республики заверил, что бензовозы в пути и топлива хватит всем.

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии призвал водителей республики потерпеть и назвал нехватку бензина на заправках региона ажиотажным спросом. Роман Ефимов записал видеообращение и поделился им в соцсетях.

«Друзья, видим все ваши обращения и знаем ситуацию на АЗС республики в разрезе каждой станции. Мы на постоянной связи с представителями топливных компаний. Что мы имеем сейчас: сбой в логистике, на который наложился повышенный спрос. К этим выходным расход бензина на наших АЗС превысил 23% по отношению к этим же датам прошлого года. Рост ажиотажный», — заявил председатель правительства региона.

Он заверил, что логистические трудности временные, с ними столкнулись многие регионы, но проблема решается. 

«Да, на неё нужно время.  Задача номер один — обеспечить топливом наши экстренные службы. Что мы и сделали. В республику частично уже пришли, частично в пути — дополнительные бензовозы. Ещё раз подчеркну, вместе с поставщиками мы занимается этим ежедневно. Просьба к жителям республики не создавать искусственный ажиотаж. Мы видим все видео с заливом в несколько канистр», — призвал премьер-министр.

Он также сообщил, что для исключения фактов необоснованного роста стоимости топлива налажено оперативное взаимодействие с УФАС.

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20:35, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
59
0
#Удмуртия\n#Роман Ефимов\n#цены на бензин\n#бензин