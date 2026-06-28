Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыто 289 месторождений подземных вод — она пригодна для добычи питьевой воды и других нужд. Об этом в соцсетях рассказала и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Роза Аснанова.

«Всего из этих мест в перспективе можно получать более 169 тысяч кубометров воды каждый день. Чтобы было проще представить, это примерно 170 больших железнодорожных цистерн с водой каждый день», — пояснила глава Минприроды УР.

Она отметила, что общее количество организаций-недропользователей, добывающих пресные подземные воды, составляет порядка 642 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но особого внимания требуют ранее пробуренные водозаборные скважины, которые после прекращения эксплуатации могут представлять угрозу для окружающей среды. Сотрудники Управления Минприроды Удмуртии своевременно их выявляют и проводят оценку состояния.

«Последние обследования прошли в Ижевске в районах размещения бывших садоводческих некоммерческих товариществ и производственных площадок. Обследовано 35 скважин. Обнаружено 2 скважины, в которых частично выявлены открытые устья и разрушенные сооружения. Все собранные материалы направляются в уполномоченные органы для принятия решений о ликвидации или приведению скважин в безопасное состояние», — подытожила руководитель министерства.