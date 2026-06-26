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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Дождливые выходные ожидаются в Удмуртии

17:50, 26 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Дождливые выходные ожидаются в Удмуртии
17:50, 26 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Удмуртия\n#погода\n#весна\n#дожди\n#лето\n#температура воздуха
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Максимально воздух прогреется до +18 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в выходные ожидаются продолжительные дожди и грозы. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Наиболее интенсивные осадки выпадут днём 27 июня и в ночь на 28 июня. Сильные дожди пройдут в большинстве районов Удмуртии.

Ночью столбик термометра покажет +10...+15 градусов по Цельсию. Днём в субботу температура воздуха достигнет +13...+18 градусов, а в воскресенье ожидается +12...+17 градусов тепла.

29 июня дожди станут кратковременными и пройдут локально. В отдельных районах могут возникнуть и грозы. Ночью в понедельник столбик термометра опустится до +9...+14 градусов, а днём достигнет +15...+20 градусов.

По предварительному прогнозу, 30 июня и 1 июля будет ветрено, а также сохранятся локальные кратковременные дожди. 

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17:50, 26 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Удмуртия\n#погода\n#весна\n#дожди\n#лето\n#температура воздуха