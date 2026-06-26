Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в выходные ожидаются продолжительные дожди и грозы. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Наиболее интенсивные осадки выпадут днём 27 июня и в ночь на 28 июня. Сильные дожди пройдут в большинстве районов Удмуртии.

Ночью столбик термометра покажет +10...+15 градусов по Цельсию. Днём в субботу температура воздуха достигнет +13...+18 градусов, а в воскресенье ожидается +12...+17 градусов тепла.

29 июня дожди станут кратковременными и пройдут локально. В отдельных районах могут возникнуть и грозы. Ночью в понедельник столбик термометра опустится до +9...+14 градусов, а днём достигнет +15...+20 градусов.

По предварительному прогнозу, 30 июня и 1 июля будет ветрено, а также сохранятся локальные кратковременные дожди.