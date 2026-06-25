Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе начали отлавливать бездомных собак. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Якшур-Бодьинского района Андрей Леконцев.

Работы выполняет АНО «Желтая бирка». Специалисты ловят животных без владельцев, исключение составляют собаки с неснимаемой меткой или ошейником, на котором есть данные о владельце. Агрессивных собак также будут ловить.

Отлов проводят гуманным способом и обязательно всё фиксируют на видео. Пойманных животных помещают в приют, где их осматривает ветеринар, делает прививки и стерилизует. Также каждой собаке ставится специальная метка. Через 20 дней неагрессивных собак выпускают обратно.

«К сожалению, большинство собак, свободно гуляющих по улицам, имеют хозяев. Безответственное содержание питомцев (самовыгул) создает угрозу для окружающих. За такие действия предусмотрен штраф. Давайте вместе формировать культуру ответственного отношения к животным и пресекать случаи халатного обращения», — отметил Андрей Леконцев.