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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала 2026 года жители Удмуртии более 60 раз пожаловались на шум в Роспотребнадзор

13:40, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2026 года жители Удмуртии более 60 раз пожаловались на шум в Роспотребнадзор
13:40, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жалобы\n#шум
Источник фото: ИИ
13
0

Людям мешали кондиционеры, ремонт и звуки из пунктов выдачи заказов.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года жители Удмуртии направили в Роспотребнадзор 63 жалобы на шум. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Жители указывали на слишком шумные системы вентиляции и кондиционеры, которые установлены в магазинах, кафе и офисах первых этажей многоквартирных домов. Также недовольство вызывают строительные работы и шум от пунктов выдачи заказов.

Больше всего жалоб написали ижевчане. По 21 обращению были проведены внезапные контрольно-надзорные мероприятия, по остальным обращениям жителям дали разъяснения и жалобы передали в компетентные службы. Во время проверок специалисты 21 раз замеряли уровень шума, в 7 случаях он превысил норму. Днём в квартире уровень звука максимально может достигать 40 дБА, в доме — 55 дБА, а ночью — до 35 дбА и 50 дбА соответственно.

В результате в адрес хозяйствующих субъектов, которые используют нежилые помещения в многоквартирных домах, объявили 10 предостережений о недопустимости подобных нарушений. Одному объекту суд запретил пользоваться системами кондиционирования на 22 дня. 

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13:40, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жалобы\n#шум