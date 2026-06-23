Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе вандалы сломали часть ограждений подвесного Пумсинского моста через реку Кильмезь. Об этом сообщается в группе «Пумсинский мост» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 июня. Неизвестные выломали несколько участков перил и вывернули установленные фигуры медведей.

Напомним, что мост входит в список 100 главных достопримечательностей региона, выбранных в рамках проекта «ДаУР». В 2025 году он находился в аварийном состоянии и по программе «Самообложение граждан» с августа по сентябрь был проведён капремонт моста. Обновлённый объект открыли в сентябре прошлого года.

Всех, кто что-либо знает о вандалах, просят сообщить местным жителям или в группу, посвящённую Пумсинскому мосту.

«Ну как так можно? Это место, где собираются люди всей семьёй, где проходят душевные встречи! И вот так по-варварски сделать! Собираем деньги всем районом, чтоб привлечь к нам в район как можно больше туристов. Найти и наказать!», — заявила местная жительница Галина С.

Жители предложили установить камеры, чтобы подобные инциденты не повторялись.