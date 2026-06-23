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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Неизвестные сломали перила подвесного Пумсинского моста в Удмуртии

11:15, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Неизвестные сломали перила подвесного Пумсинского моста в Удмуртии
11:15, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
779
0
#Сюмсинский район\n#мост\n#вандализм\n#разрушения
Источник фото: Наталья Батинова
779
0

Это первые разрушения после капремонта моста осенью 2025 года.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе вандалы сломали часть ограждений подвесного Пумсинского моста через реку Кильмезь. Об этом сообщается в группе «Пумсинский мост» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 июня. Неизвестные выломали несколько участков перил и вывернули установленные фигуры медведей.

Напомним, что мост входит в список 100 главных достопримечательностей региона, выбранных в рамках проекта «ДаУР». В 2025 году он находился в аварийном состоянии и по программе «Самообложение граждан» с августа по сентябрь был проведён капремонт моста. Обновлённый объект открыли в сентябре прошлого года.

Всех, кто что-либо знает о вандалах, просят сообщить местным жителям или в группу, посвящённую Пумсинскому мосту.

«Ну как так можно? Это место, где собираются люди всей семьёй, где проходят душевные встречи! И вот так по-варварски сделать! Собираем деньги всем районом, чтоб привлечь к нам в район как можно больше туристов. Найти и наказать!», — заявила местная жительница Галина С.

Жители предложили установить камеры, чтобы подобные инциденты не повторялись. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:15, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
779
0
#Сюмсинский район\n#мост\n#вандализм\n#разрушения