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Пешеходный мост к больнице восстановили в Балезино

17:55, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Пешеходный мост к больнице восстановили в Балезино
17:55, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
163
0
#Балезино\n#ремонт мостов
Источник фото: администрация Балезинского района УР
163
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Переход через речку пользуется высокой проходимостью у жителей райцентра.

Балезино. Удмуртия. В посёлке Балезино оперативно восстановили пешеходный деревянный мост. Об этом в соцсетях сообщил глава Балезинского района Удмуртии Юрий Новойдарский.

«Небольшой по длине, но большой по пешеходной загруженности мост через речку в сторону больницы частично остался без ограждений. Сигнал поступил от граждан в администрацию Балезинского района через платформу обратной связи. Ограждения восстановили, обеспечив безопасность перехода. Это особенно важно для родителей с маленькими детьми. Проход через мост по-прежнему востребован», — сообщил глава района.

Напомним, ранее он рассказал о том, что майский ураган нанёс урон почти 500 частным домам в районе.

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17:55, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
163
0
#Балезино\n#ремонт мостов