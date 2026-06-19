Балезино. Удмуртия. В посёлке Балезино оперативно восстановили пешеходный деревянный мост. Об этом в соцсетях сообщил глава Балезинского района Удмуртии Юрий Новойдарский.

«Небольшой по длине, но большой по пешеходной загруженности мост через речку в сторону больницы частично остался без ограждений. Сигнал поступил от граждан в администрацию Балезинского района через платформу обратной связи. Ограждения восстановили, обеспечив безопасность перехода. Это особенно важно для родителей с маленькими детьми. Проход через мост по-прежнему востребован», — сообщил глава района.

Напомним, ранее он рассказал о том, что майский ураган нанёс урон почти 500 частным домам в районе.