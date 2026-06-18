Сарапул. Удмуртия. В атмосферном воздухе в селе Уральский и деревне Елькино, что в Сарапульском районе Удмуртии, не обнаружили превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Ведомство отреагировало на сообщение в соцсетях о неприятном запахе в данных населённых пунктах и провело отбор проб и исследования атмосферного воздуха. Лабораторные исследования провели на содержание загрязняющих веществ: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, дигидросульфид (сероводород), бенз(а)пирен.

По результатам исследований превышения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Напомним, ранее в Сарапульском районе обязали освободить от скопившихся отходов мусорный полигон, который отравлял воздух бензапиреном.