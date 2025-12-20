Ижевск. Удмуртия. Впервые за последние годы объемы ввода жилья многоквартирных домах в Удмуртии обошли индивидуальное жилое строительство. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Так, в 2025 году уже ввели 597,5 тыс. кв. м жилья в МКД, тогда как в ИЖС цифра составила 590,8 тыс. кв. м. По общему показателю ввода Удмуртия сейчас лидирует в ПФО.

В 2026 году сдать планируется меньше — около 850 тыс. кв. м. «Прогнозируемое снижение объемов ввода жилья связано прежде всего с ужесточением условий ипотечного кредитования: выросли процентные ставки, увеличился размер первоначального взноса, а банки внимательнее оценивают заемщиков. Это повлияло на покупательскую активность – спрос на новостройки несколько сократился. В такой ситуации компании предпочитают не наращивать объемы строительства, а работать с имеющимся портфелем объектов», — пояснили в правительстве региона.

При этом стоит отметить, что жители активно покупают квартиры в Удмуртии. 71% квартир в новостройках, которые планируются к сдаче в этом году, уже реализованы. По стране данный показатель составляет 61%.

Всего на территории региона сейчас строятся 129 многоквартирных домов — работы ведут 67 застройщиков.