Москва. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который переносит предельный срок платы за коммунальные услуги с 10-го на 15-е число месяца. Документ опубликован на сайте Нижней палаты.

Также новый закон больше не допускает определение иного срока договором управления МКД либо решением общего собрания членов ТСЖ, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Отмечается, что платежный документ (включая электронную форму) должен предоставляться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Ранее законодательство устанавливало срок предоставления платежного документа до 1-го числа.

Депутат ГД от Удмуртии Олег Гарин в своём ТГ-канале пояснил, что такое решение связано с тем, что многим россиянам зарплата приходит именно в середине месяца.

Отметим, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.