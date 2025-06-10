Удмуртия. В рамках ремонтной программы в филиале «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» продолжаются работы по расчистке трасс воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ. По состоянию на начало июня текущего года, от древесно-кустарниковой растительности расчищено 119 га трасс в Ярском, Глазовском, Увинском, Кизнерском, Сарапульском и Игринском районах республики.

Наибольший объем расчистки пришелся на воздушные линии напряжением 35-110 кВ. Самые крупные из них: воздушные линии 110 кВ «Звездная–Яр» и «Ува-Садовая», воздушные линии 35 кВ «Лесная–Июльское», «Ударник–Красное», «Нылга–Кыйлуд», «Промбаза–БКНС-5», расположенные в Ярском, Увинском, Завьяловском и Игринском районах республики.

Для повышения эффективности работ по освобождению линий электропередачи от поросли, энергетики используют спецтехнику — мульчеры, обеспечивающие сплошное измельчение растительности в щепу, которая смешивается с поверхностным слоем почвы и не требует дополнительной утилизации. Такой способ расчистки является одним из самых экологичных.

Использование мульчеров позволяет производить расчистку в короткие сроки, без ущерба для окружающей среды и риска возникновения пожароопасных ситуаций в лесных массивах. Все мероприятия производятся в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями законодательства.

Качественное и своевременное выполнение работ по расчистке трасс воздушных линий минимизирует риск повреждения электроустановок, позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и является важным условием успешной подготовки электросетевого комплекса к предстоящей зиме. Всего в планах энергетиков до конца года расчистить более 1145 га трасс воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.

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