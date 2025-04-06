Образуется гололёд.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртию 7 апреля накроет ледяным дождём, сообщили в МЧС Удмуртии.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ночь на понедельник и утром. Отметится ледяной дождь, на дорогах образуется гололёд.
В МЧС рекомендуют:
· в гололед передвигайся осторожно, не торопись;
· надевай нескользящую обувь, от каблуков лучше отказаться;
· внимательно переходи дорогу;
· перед выходом на проезжую часть убедись, что поблизости нет транспорта;
· за рулем соблюдай дистанцию и скоростной режим, не делай резких маневров.
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