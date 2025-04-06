Ижевск. Удмуртия. Удмуртию 7 апреля накроет ледяным дождём, сообщили в МЧС Удмуртии.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ночь на понедельник и утром. Отметится ледяной дождь, на дорогах образуется гололёд.

В МЧС рекомендуют:

· в гололед передвигайся осторожно, не торопись;

· надевай нескользящую обувь, от каблуков лучше отказаться;

· внимательно переходи дорогу;

· перед выходом на проезжую часть убедись, что поблизости нет транспорта;

· за рулем соблюдай дистанцию и скоростной режим, не делай резких маневров.