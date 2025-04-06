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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии 7 апреля пройдёт ледяной дождь

15:03, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии 7 апреля пройдёт ледяной дождь
15:03, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
85
0

Образуется гололёд.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию 7 апреля накроет ледяным дождём, сообщили в МЧС Удмуртии.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ночь на понедельник и утром. Отметится ледяной дождь, на дорогах образуется гололёд.

В МЧС рекомендуют:

·         в гололед передвигайся осторожно, не торопись;

·         надевай нескользящую обувь, от каблуков лучше отказаться;

·         внимательно переходи дорогу;

·         перед выходом на проезжую часть убедись, что поблизости нет транспорта;

·         за рулем соблюдай дистанцию и скоростной режим, не делай резких маневров.

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15:03, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода