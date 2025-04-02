Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии заключили под стражу руководителя компании «Экогарант», на земле которого зафиксировали разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, что в мае 2024 года жители Сарапульского района заметили, что на массиве «Уральский» незаконно складируются отходы нефтепереработки. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили разлив жидкости чёрного цвета, имеющую стойкий нефтяной запах.

Собственник территории ООО «Экогарант» получил штрафы, но ситуация не поменялась. В октябре 2024 года власти Сарапульского района привлекли ответственные ведомства для решения данной проблемы. Специалисты Роспотребнадзора также взяли пробы воздуха.

По итогам прокурорской проверки было возбуждено дело по факту нарушения природоохранного законодательства в массиве «Уральский».

Суд обязал руководителя ООО «Экогарант» соблюдать домашний арест. Также на него наложили ограничения, связанные со свободой передвижения, запретом общаться с определенными людьми и ведением переговоров с помощью средств связи.

Соблюдение ограничений контролировали правоохранительные органы через систему электронного мониторинга.

2 апреля 2025 года Сарапульский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о замене меры пресечения. Так как обвиняемый нарушил домашний арест.

Судья избрал ему более строгую меру пресечения. В результате в зале суда руководителя компании «Экогарант» заключили под стражу.

Также в феврале 2025 года в отношении руководителя ООО «Экогарант» и ООО «Экогарант-транс» возбудили уголовное дело за незаконное образование юрлица.