Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

В Ижевске 31 марта обновился температурный рекорд

08:30, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске 31 марта обновился температурный рекорд
08:30, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
512
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#температурный рекорд
Источник фото: unsplash.com (Ales Krivec)
512
0

Воздух прогрелся до +14,4 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В последний день марта в Ижевске обновился рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. 

По данным метеостанции «Ижевск», 31 марта столбик термометра поднялся до +14,4 градусов по Цельсию. Ранее рекорд был обновлён в 2020 году, когда воздух прогрелся до +10,6 градусов. 

Также в этот день обновился абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха за март. Ранее самым тёплым днём в этом месяце считалось 30 марта 2020 года, когда столбик термометра поднялся до +14,1 градуса.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

08:30, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
512
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#температурный рекорд