Ижевск. Удмуртия. В последний день марта в Ижевске обновился рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По данным метеостанции «Ижевск», 31 марта столбик термометра поднялся до +14,4 градусов по Цельсию. Ранее рекорд был обновлён в 2020 году, когда воздух прогрелся до +10,6 градусов.

Также в этот день обновился абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха за март. Ранее самым тёплым днём в этом месяце считалось 30 марта 2020 года, когда столбик термометра поднялся до +14,1 градуса.