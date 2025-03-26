Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии у села Юськи почти устранили разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает подрядная организация по ремонту и содержанию автомобильных дорог АО «Удмуртавтодорстрой».

Напомним, что около пяти утра 25 марта на федеральной трассе Р-243 у села Юськи опрокинулся нефтевоз. Часть из 20 тонн нефтепродуктов разлилась.

Ночью 26 марта бригады ликвидировали последствия. Специалисты на 90% убрали застывший материал из дорожного кювета и с прилегающей территории. Данная работа продолжается.

Теперь повреждённую цистерну планируется перевернуть, чтобы она стояла параллельно дороге.

«Решение о ее транспортировке будет принято сегодня. Важно, чтобы оставшийся в ней материал застыл и не создавал рисков повторного разлива», — заявляют в «Удмуртавтодорстрое».

Разлившиеся нефтепродукты планируется утилизировать.

На месте аварии уже побывали сотрудники Минприроды Удмуртии. Они взяли пробы почвы для анализа.