Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

В Завьяловском районе на 90% убрали разлившиеся нефтепродукты

11:56, 26 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Завьяловском районе на 90% убрали разлившиеся нефтепродукты
11:56, 26 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария
Источник фото: АО «Удмуртавтодорстрой»
121
0

26 марта специалисты примут решение о транспортировке повреждённой цистерны.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии у села Юськи почти устранили разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает подрядная организация по ремонту и содержанию автомобильных дорог АО «Удмуртавтодорстрой». 

Напомним, что около пяти утра 25 марта на федеральной трассе Р-243 у села Юськи опрокинулся нефтевоз. Часть из 20 тонн нефтепродуктов разлилась.

Ночью 26 марта бригады ликвидировали последствия. Специалисты на 90% убрали застывший материал из дорожного кювета и с прилегающей территории. Данная работа продолжается. 

Теперь повреждённую цистерну планируется перевернуть, чтобы она стояла параллельно дороге. 

«Решение о ее транспортировке будет принято сегодня. Важно, чтобы оставшийся в ней материал застыл и не создавал рисков повторного разлива», — заявляют в «Удмуртавтодорстрое». 

Разлившиеся нефтепродукты планируется утилизировать

На месте аварии уже побывали сотрудники Минприроды Удмуртии. Они взяли пробы почвы для анализа. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:56, 26 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария