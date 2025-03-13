Ижевск. Удмуртия. Весна становится настоящим испытанием для тех, кто страдает от сезонной аллергии. Как правильно подготовиться к периоду цветения и не позволить симптомам испортить первые теплые дни рассказала врач-эксперт в интервью «Известиям».

«Поллиноз наблюдается у 10–30% аллергиков и сопровождается такими симптомами, как слезотечение, чихание, заложенность носа, зуд в глазах, а иногда и приступами астмы. Основными триггерами являются пыльца растений и перекрестные аллергены — орехи, специи, мед, зелень и косточковые фрукты, например, яблоки. В России главным аллергеном считается пыльца березы, пик цветения которой приходится на май. Также причиной обострений может стать прошлогодняя листва», — пояснила специалист.

Эксперт посоветовала по возможности минимизировать контакт с аллергенами. Наиболее эффективный способ — временно сменить климатическую зону, переехав туда, где цветение еще не началось или уже закончилось. Если такой возможности нет, стоит избегать прогулок утром и днем, когда концентрация пыльцы в воздухе достигает максимума — обычно с 04:00–05:00 до 12:00. Вечером уровень аллергенов снижается, что делает прогулки более безопасными, отметила врач.

«Если выхода на улицу не избежать, используйте солнцезащитные очки и медицинскую маску, чтобы защитить слизистые от пыльцы. Одежду лучше выбирать такую, которую легко постирать, и менять ее после каждой прогулки. По возвращении домой сразу принимайте душ и промывайте нос солевыми растворами — это поможет удалить частицы пыльцы и снизить риск аллергической реакции», — говорится в сообщении.