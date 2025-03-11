Ижевск. Удмуртия. При выборе батареек важно учитывать несколько факторов. Об опасности использования некачественных батареек «Известиям» рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

«Емкость батареек, указанная в миллиампер-часах (mAh), определяет продолжительность их работы: чем выше значение mAh, тем дольше прослужит элемент питания. Всегда проверяйте дату изготовления и срок годности батареек, так как просроченные изделия могут потерять значительную часть своей емкости и даже стать причиной коррозии металла контактов», — рассказал учёный.

Он также добавил, что некачественные аккумуляторы не только быстро выходят из строя, но и могут представлять серьезную угрозу. Использование таких батареек может привести к возгоранию, взрыву, коррозии контактов и повреждению устройств.

Хранить батарейки рекомендуется в сухом и прохладном месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что некачественные батарейки содержат вредные вещества, которые негативно влияют на окружающую среду. Для утилизации отработавших батареек можно воспользоваться специальными пунктами сбора, которые часто располагаются в магазинах. Это поможет минимизировать вредное воздействие их компонентов на экологию.