Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт митинг в защиту животных (18+). Информация появилась в сообществе «Альянс Защитников Животных — Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».

Собрание состоится 15 марта с 12:00 до 14:00 напротив здания Нацбиблиотеки Удмуртии (Советская, 11).

Отмечается, что митинг согласовали с администрацией Ижевска. Напомним, зоозащитники выступают против законопроекта об эвтаназии бездомных животных.