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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Митинг в защиту животных пройдёт в Ижевске

14:30, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Митинг в защиту животных пройдёт в Ижевске
14:30, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
123
0
#Ижевск\n#митинг\n#бездомные животные
Источник фото: vk.com/azj_izhevsk
123
0

Встреча состоится 15 марта напротив Нацбиблиотеки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт митинг в защиту животных (18+). Информация появилась в сообществе «Альянс Защитников Животных — Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».

Собрание состоится 15 марта с 12:00 до 14:00 напротив здания Нацбиблиотеки Удмуртии (Советская, 11).

Отмечается, что митинг согласовали с администрацией Ижевска. Напомним, зоозащитники выступают против законопроекта об эвтаназии бездомных животных

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14:30, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
123
0
#Ижевск\n#митинг\n#бездомные животные