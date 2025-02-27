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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Для маломобильных горожан на Центральной площади Ижевска сделают подъёмник

14:50, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Для маломобильных горожан на Центральной площади Ижевска сделают подъёмник
14:50, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#ремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Дополнительно будут смонтированы специальные аппарели. 

Ижевск. Удмуртия. Для маломобильных ижевчан на Центральной площади организуют подъёмник. Об этом рассказал заместитель главы администрации города по ЖКХ и строительству Максим Шадрин на брифинге с журналистами 27 февраля.

«Для таких групп граждан предусмотрен проект подъёмника. Сейчас мы рассматриваем варианты, в каком виде он будет реализован. Дополнительно для удобства горожан прорабатываем монтаж специальных аппарелей на участке до эспланады в уже существующих лестничных спусках», — сообщил замглавы.

Напомним, ранее сообщалось о ремонте трамвайных путей по улице Карла Маркса. 

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14:50, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
80
0
#Ижевск\n#ремонт