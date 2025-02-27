Ижевск. Удмуртия. Для маломобильных ижевчан на Центральной площади организуют подъёмник. Об этом рассказал заместитель главы администрации города по ЖКХ и строительству Максим Шадрин на брифинге с журналистами 27 февраля.

«Для таких групп граждан предусмотрен проект подъёмника. Сейчас мы рассматриваем варианты, в каком виде он будет реализован. Дополнительно для удобства горожан прорабатываем монтаж специальных аппарелей на участке до эспланады в уже существующих лестничных спусках», — сообщил замглавы.

Напомним, ранее сообщалось о ремонте трамвайных путей по улице Карла Маркса.