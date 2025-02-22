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В селе Вавож начался ремонт объездной дороги

17:35, 22 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В селе Вавож начался ремонт объездной дороги
17:35, 22 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
55
0
#Вавож\n#ремонт дорог
Источник фото: администрация Вавожского района УР
55
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Сейчас на участке готовятся объездные пути.

Вавож. Удмуртия. В удмуртском селе Вавож начался ремонт объездной дороги. Об этом сообщил в соцсетях глава Вавожского района Удмуртии Сергей Зорин.

В настоящее время подрядная организация занимается подготовкой объездных путей для последующей замены водопропускных труб на проблемных участках. Эти работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Водители, будьте внимательны на данном участке дороги и соблюдайте правила дорожного движения!» — призвал глава района.

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17:35, 22 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
55
0
#Вавож\n#ремонт дорог