Вавож. Удмуртия. В удмуртском селе Вавож начался ремонт объездной дороги. Об этом сообщил в соцсетях глава Вавожского района Удмуртии Сергей Зорин.

В настоящее время подрядная организация занимается подготовкой объездных путей для последующей замены водопропускных труб на проблемных участках. Эти работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Водители, будьте внимательны на данном участке дороги и соблюдайте правила дорожного движения!» — призвал глава района.