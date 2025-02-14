Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртии отремонтируют 10 км трассы «Игра-Глазов». Об этом сообщает администрация главы и правительства республики.

Работы пройдут на четырёх участках дороги в Игринском и Глазовском районах. Первым объектом, протяжённостью 2,8 км, стал участок от границ Игры до моста через Лозу. Отмечается, что это одна из самых проблемных дорог.

«Не только зимой, но летом нам постоянно поступают обращения от жителей нашего и соседних населенных пунктов, кто постоянно ездит по этой трассе. Дорога действительно небезопасна - ямы, глубокие колеи. Особенно на участке от Игры в сторону поворота на Красногорское. И именно на этом отрезке часто происходят аварии», — высказался замглавы администрации Игринского района Михаил Жарков. Также здесь планируется сделать подходы к остановкам.

Также в 2025 году планируется отремонтировать участок от границы Балезинского и Глазовского районов до поворота на деревню Трубашур. Общая протяжённость составляет 1,95 км. От развязки на село Октябрьский в сторону Глазова дорожники обновят 3 км дороги. Причём дорожное покрытие заменят не только на самой дороге, но и на мосту через реку Ум и над скотопрогоном. Участок от развязки на деревню Качкашур до Глазова, протяжённостью 2,3 км, также приведут в порядок.

Отмечается, что на всех участках запланирована замена дорожных знаков, а после ремонта везде нанесут дорожную разметку.